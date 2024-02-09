ماذا حدث للطفل الفلسطيني المرتجف بعد 4 أشهر من الحرب؟.. انهيار وفقدان للنطق

4 أشهر ولايزال القصف الإسرائيلي مستمرا على الأراضي الفلسطينية، ورائحة الدماء تفوح من كل مكان، وصرخات الأطفال تتعالى، وقوات الاحتلال الإسرائيلي لا تكف عن استهدافها لمنازل المدنيين العزل.

وجوه لم ننساها أبدا تصدرت المشهد المأساوي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، فلا أحد يمكنه نسيان وجه الطفل يوسف «أبو شعر كيرلي»، وخبز الطفلة «شام»، ونظرات الطفل المرتجف محمد أبو لول، فمنهم من ذهب شهيدًا، ومن غابت أخباره، لكنه لم يغب عنا.

بعد 4 أشهر.. ماذا حدث للطفل المرتجف؟

عاد الطفل محمد أبو لولي، المعروف بـ«الطفل المرتجف» في الظهور من جديد، على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن مشهد ظهوره مفرحا وهو يعود للمدرسة على سبيل المثال، بل كان مؤسفًا، ينهار ويفقد النطق من الخوف الذي تملك منه.

ونشر حساب «الطفل المرتجف» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو جديد له، رفقة إحدى السيدات، وهي تحاول تلقينه رسالة للعالم، بينما هو يرتجف ويبكي، ليظهر منهارًا، حيث قالت له السيدة: «مفيش وقت، ادعولنا احنا بنموت» وما كان على الطفل إلا أن انهار من البكاء فاقد القدرة على الحديث.

الجدير بالذكر إن الطفل المرتجف، محمد صاحب الـ3 أعوام، كان شاهدا على غارات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لتلازمه حالة نفسية مريرة بسبب ما شعر به من صدمة وخوف، وبات يحلم يوميا بالكوابيس، وفقًا لحديث والده لـ«الوطن»