دعاء أنس بن مالك.. أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك

دعاء أنس بن مالك واحدا من الأدعية التي تهم العديد من المواطنين، لاسيما أن صاحبه من أول من أسلموا، وعاش مع النبي في منزله وعمل على خدمته ونقل العديد من الأحاديث النبوية والسنة للعباد، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي الدعاء الوارد عنه رضي الله عنه.

دعاء انس بن مالك

دعاء انس بن مالك نشرت عنه دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجاء في نص هذا الدعاء: "أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل سلطان، ومن شر كل شيطان مريدٍ، ومن شر كل جبار عنيد. ومن شر كل قضاء سوءٍ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظٍ"

وأكملت الإفتاء المصرية دعاء انس بن مالك: «إِنَّ وَلِىَّ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللهم إني أستجيرك، وأحتجب بك من كل شيء خلقته، وأحترس بك من جميع خلقك، وكل ما ذرأت وبرأت، وأحترس بك منهم، وأفوض أمري إليك، وأقدم بين يدي في يومي هذا، وليلتي هذه، وساعتي هذه وشهري هذا».

دعاء انس بن مالك وما يردد خلاله

كما لفتت الإفتاء المصرية إلى أنه من المأثور عن دعاء انس بن مالك: "بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اْللهُ أَحَدُ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ، عن أمامي ومن فوقي، وعن يميني وعن شمالي أيضًا بسم الله الرحمن الرحيم، اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ"

وأشارت الإفتاء المصرية في حديثها عن دعاء انس بن مالك أنه رضي الله عنه كان يردد:

- "بسم الله الرحمن الرحيم، شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لآ إَلَهَ إلا هُوَ والمَلائِكَةُ وَأُوْلُواْ العلِمِ قآئِماَ بِالقِسطِ لآ إِلهَ إِلا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيم"، 7 مرات

- "نحن على ما قال ربنا من الشاهدين» فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسبِيَ اللهُ لآ إلهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيِم" 7 مرات