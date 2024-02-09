شاب أوكراني يلقي نفسه من الطابق الـ15 ولم يمت.. ما السبب؟

سقط شاب عندما حاول إنهاء حياته من الدور الـ15 بإحدى المباني بمدينة لفيف الأوكرانية، ولحسن حظه، سقط على سيارة موجودة أسفل المبنى، والتي امتصت «تندة» السيارة تأثير الصدمة وأنقذته من التأثير الكبير والعواقب المميته لسقوطه.

ولفت سقوطه انتباه السكان الموجودين في محيط الحادث، وكان بينهم العاملين بالمجال الطبي، إذ تدخلوا على الفور وقدموا له المساعدة الفورية، ونقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وسيستغرق تعافيه عدة أشهر، ووصف بالـ«محظوظ»، لأن سقوطه بهذه الطريقة، يعني وفاته في الحال بنسبة كبيرة.

In the city of Lviv in #Ukraine, the young man Mikhail wanted to commit suicide from the 15th floor, so he jumped and fell on a car, but the roof of the car amazingly absorbed the shock and he survived death, and even spoke to people while they were on top of the car.



He was… pic.twitter.com/mZY0HFZXYs — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) February 5, 2024

كان قادرًا على التحدث مع الأشخاص

ولوحظ الشاب بعد سقوطه يتحرك فوق السيارة، وكان قادرًا على التحدث مع الأشخاص القريبين منه بينما كان لا يزال فوق السيارة المتضررة،، وتحول الرجل المحظوظ إلى رمزًا للفرصة غير المتوقعة للبقاء على قيد الحياة، بحسب ما نشرته شبكة «BNN Breaking».

يعاني من الاكتئاب

وبحسب ما نُشر عن الشاب، فهو يدعى «ميخائيل»، وكان يعاني من الاكتئاب، وعلق العديد على الفيديو قائلًا: «عندما تعطيك الحياة فرصة أخرى للعيش»، «لو قفز من ناطحة سحاب وباقي له عمر لهيأ الله تعالى له أسباب النجاة»، «أتوقع بيكون معاق بالكامل ولا بيقدر يمشي مرة ثانية».