شاب أوكراني يلقي نفسه من الطابق الـ15 ولم يمت.. ما السبب؟

سقط شاب عندما حاول إنهاء حياته من الدور الـ15 بإحدى المباني بمدينة لفيف الأوكرانية، ولحسن حظه، سقط على سيارة موجودة أسفل المبنى، والتي امتصت «تندة» السيارة تأثير الصدمة وأنقذته من التأثير الكبير والعواقب المميته لسقوطه.

ولفت سقوطه انتباه السكان الموجودين في محيط الحادث، وكان بينهم العاملين بالمجال الطبي، إذ تدخلوا على الفور وقدموا له المساعدة الفورية، ونقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وسيستغرق تعافيه عدة أشهر، ووصف بالـ«محظوظ»، لأن سقوطه بهذه الطريقة، يعني وفاته في الحال بنسبة كبيرة.

In the city of Lviv in #Ukraine, the young man Mikhail wanted to commit suicide from the 15th floor, so he jumped and fell on a car, but the roof of the car amazingly absorbed the shock and he survived death, and even spoke to people while they were on top of the car.



He was… pic.twitter.com/mZY0HFZXYs