عوامل تزيد من احتمالية إصابتك بأمراض القلب.. احذر هذه الأعراض

في بعض الأحيان، يشهر الشخص بنغزات في القلب وآلام شديدة في الصدر عند بذل أقل مجهود مثل صعود السلم، وتصبح الأعمال اليومية عبئًا كبيرًا عليه، وتلك الأعراض ربما تشير إلى الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا كان يعاني من أمراض وراثية.

عوامل وراثية تسبب أمراض القلب

وقال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إنّ من بين أبرز العوامل الوراثية التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب، بالسكر والضغط والكوليسترول، ولابد من معالجتها، والشق الآخر له علاقة بالجينات، أي المتحكم فيها عامل جيني مثل ضعف عضلة القلب، ويجب الكشف المبكر ومتابعة الأعراض لتسهيل العلاج.

وأضاف في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الآلام البسيطة في الصدر وضيق التنفس وثقل الحركة والإعياء عند القيام بمجهود، الذي ربما يصل إلى عدم القدرة على التنفس أحيانًا ومع أقل مجهود يضطر الشخص للتوقف ثمَّ الاستمرار، كلها أعراض علينا الحذر منها، ومراجعة الطبيب عند حدوثها بشكل متكرر.

الكشف المبكر يقي من أمراض القلب

وتابع: «ضعف أو تضخم عضلة القلب إن كان لدى أحد الوالدين، فمحتمل أنّ يرثه أبناؤهم، وإذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من مشكلات صحية في القلب، فينبغي الفحص فورًا لتجنب حدوث مشكلات في المستقبل».