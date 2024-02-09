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ضبط 54 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:47 م | الجمعة 09 فبراير 2024
الداخلية- ارشيفية

الداخلية- ارشيفية

قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 54 قضية اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة 17 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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