ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاورما يوميا؟.. مخاطر لا تتوقعها

تناول وجبة من الشاورما يوميًا أمر تعتاد عليه فئات كبيرة، على رأسها الأطفال والشباب، والعاملين لفترات طويلة خارج المنزل، ما قد يدفعهم لتناول وجبة سريعة مُشبعة، وبمذاق مختلف ومميز، إلا إن الأمر قد يتسبب في حدوث مشكلات كبيرة تؤدي بصحتك لعديد من الأسباب المترابطة التي تؤدي لمشكلة واحدة في النهاية، وهو صراع طويل مع بعض الأمراض.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاورما يوميا؟

صدمة كبيرة كشف عنها الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط وأستاذ الجهاز الهضمي، خلال لقاء أمس جمعه بالإعلامي أحمد فايق، قائلا: «كل أم أو أب بيأكلوا أولادهم يوميا شاورما عليهم إنهم يتحملوا عواقب ده قدام ربنا».

أضاف العالم المصري: «الأكل بيكون مجمد وبيتطبخ في حرارة عالية، بيبقى مليان بكتيريا وفطريات، وتناوله يوميًا يمرض، لأنه مخاطره كبيرة على القولون والمعدة»

حديث العالم المصري، لم يختلف عن تحذيرات خبراء التغذية، إذ أكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية، أن الأكلات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الضارة التي تؤدي لمخاطر كبيرة على رأسها السمنة، فضلًا عن احتوائها على بكتيريا ضارة، وفقًا لحديثه لـ«الوطن».

الإفراط في الشاورما من أخطر العادات

بينما أكد الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، لـ«الوطن»، أن الشاورما من أخطر الأكلات، بسبب الميكروبات الخطيرة التي تحتويها، خاصة أنها تعتمد على لحم مجمد، ثم تسخين في درجة حرارة طهي عالية تؤدي بمخاطر صحية».

وأوضح استشاري التغذية أن واحدا من الأضرار هو تساقط الماء والدماء المختلط بالدهون ما يزيد من البكتيريا ويسبب التسمم الغذائي، وتجمع السموم في الكبد، فضلًا عن السالمونيلا وجرثومة المعدة والتهاباتها.