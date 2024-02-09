محافظ الأقصر يشهد افتتاح مسجدي خاتم المرسلين والفتح الإسلامي

افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مسجد خاتم المرسلين في مدينة طيبة اليوم، وذلك في إطار تعزيز الأنشطة الدينية والدور الديني والوطني الذي تلعبه وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

كما شهدت مدينة الأقصر افتتاح مسجد جديد في قرية المريس بالطود، وهو مسجد الفتح الإسلامي، بينما حضر الافتتاح الدكتور محمد رزق، رئيس مدينة الطود، والشيخ صلاح نور، وكيل أوقاف الأقصر، والشيخ محمد عبدالعزيز خضري، مدير إدارة أوقاف الطود.

افتتاح مسجد خاتم المرسلين

كما حضر افتتاح مسجد خاتم المرسلين المهندس علاء عبدالله مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة، والشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، مدير إدارة أوقاف الزينية، وعدد من قادة الدعوة بالمديرية، تمت مراسم افتتاح المسجد وتدشينه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة النجاحات التي حققتها مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر خلال الفترة الماضية وضمن الجهود المستمرة لوزارة الأوقاف المصرية في تعزيز الدور الديني والوطني والاجتماعي في البلاد.

تعزيز الدور الديني والوطني

وتواصل مديرية الأوقاف بالأقصر جهودها في تعزيز النشاطات الدينية والاجتماعية في مصر، وتثمر هذه الجهود في افتتاح المساجد الجديدة التي تعزز الحضور الديني وتلبي احتياجات المجتمع المحلي.