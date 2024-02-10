من النبي الذي علم البشرية خياطة الثياب؟

ذكر الله تعالى قصص الأنبياء في القرآن الكريم، واختارهم للدعوة والتوحيد، وجاءت 6 سور في القرآن الكريم بأسماء الأنبياء والرُسل، وهم «سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم، ويونس وهود ويوسف وإبراهيم ونوح»، وذلك لأخذ العبر والحكم منها، وذلك للاقتداء بصفاتهم، وكانت قصة سيدنا إدريس عليه السلام خير مثال لأنه علم البشرية أشياء عدة.

نبي الله إدريس عليه السلام

قال الله تعالى في سورة مريم: الآيات 56 - 57: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً»، وقال تعالى في سورة الأنبياء: الآية 85: «وَإِسْمَاعِيل وَإِدْرِيس وَذَا الْكِفْل كُلّ مِنْ الصَّابِرِينَ»، إذ وصفه الله تعالى بالصدق وأثنى عليه ومدحه، وفقًا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، خلال برنامج «مصر أرض الأنبياء».

من هو النبي الذي علم البشرية خياطة الثياب؟

نبي الله إدريس عليه السلام عاش في مصر وعلم الناس أجمعين البناء والزراعة، وكان هو أول من أخاط الثياب، وكان يصنعها من نبات الكتان، إلا أنه كان كلما خاط بغرزة من الإبرة سبح الله بها، وكان يرفع إلى السماء قدر فعل الخيرات من الناس في الأرض أجمعين.

كما أن سيدنا إدريس عليه السلام أول عالم لغات والحساب والنجوم وهرمس الهرامسة وتعلم 72 لغة، وعندما دخل الفرنسيون مصر، وجدوا أناسا من الشعب المصري يتحدثون اللغة الفرنسية.

سيدنا إدريس عليه السلام- مصري ولم يولد في بابل بالعراق، وكان يدعو الناس إلى عبادة الله ومكارم الأخلاق، وله مواعظ وآداب دعا بها إلى دين الله، ولعبادة الخالق سبحانه وتعالي، والعمل الصالح في الدنيا وتخليص النفوس من عذاب الآخرة، وحض على الزهد في هذه الدنيا الفانية الزائلة.