يحتوي على 12 غرفة.. تفاصيل أول بيت رعب في المنوفية 

شهدت محافظة المنوفية افتتاح أول بيت رعب داخل أحد الملاهي بشبين الكوم، وشهد بيت الرعب إقبالا وزحاما شديدا من الطلاب خلال إجازة نصف العام الدراسي وحتى أولياء الأمور لعيش تجربة جديدة ومغامرة شيقة وممتعة بداية من دخول بين الرعب وحتى الخروج.

غرف بيت رعب

وقال أحمد جلهوم صاحب المكان، إن هذا المنزل يتكون من 12 غرفة وهي عبارة عن «نوم - أطفال - جلوس - دورة مياه - مطبخ»، وتوجد أشكال متحركة وأشخاص مقنعين بغرض تخويف الزوار، حيث يدخل الطلاب من أحد الأبواب ويمر من جميع الغرف ويخرجون من باب آخر لمدة 3 دقائق.

المكان آمن

وأكد «جلهوم» أثناء حديثه مع «الوطن»، أن المنزل يحتوي على أحدث وسائل الأمان، فهو بغرض التخويف فقط دون التعرض لمخاطر، مشيرا إلى أن المنزل يحظر دخول أصحاب أمراض القلب، ومن يعانون من أمراض مزمنة، ولا يسمح كذلك بدخول من هم أقل من 9 سنوات.