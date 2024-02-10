جدول فعاليات «هاكاثون» التقنيات الناشئة لذوي الهمم بجامعة بنها.. يبدأ غدا

بدأت جامعة بنها اليوم في استقبال الفرق المشاركة في فعاليات هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم الذي ينطلق غدا الأحد 11 فبراير الجاري، ويستمر حتى الثلاثاء 13 فبراير، وتنظمه الجامعة بمشاركة 30 فريقا تمثل الجامعات المصرية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

البرنامج الزمني للهاكاثون التقنيات الناشئة لذوي الهمم

وأوضح الدكتور شادي المشد منسق عام الهاكاثون، أن الفعاليات تأتي تحت إشراف ورعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مشيرا أن البرنامج الزمني للهاكاثون كالتالي:

- السبت: استقبال الفرق المشاركة والوفود بالمبنى الفندقي للمدن الجامعية ببنها، حيث من المقرر عقد جلسات تعارف بين الفرق والجهات المشاركة.

- الأحد: تنفيذ فترتي عمل، تنطلق الأولى الساعة 9 صباحا والثانية الساعة 3:30 مساء للعمل على تنفيذ الأفكار بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بجوار كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها.

- الاثنين: تنفيذ فترتي عمل، تنطلق الأولى 9:30 صباحا والثانية 3:30 مساء، لتنفيذ الأفكار للفرق المشاركة بمقر الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالقاهرة.

- الثلاثاء: الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء، للعرض التقديمي للأفكار لفرق الجامعات المشاركة، على أن يتم الساعة 2:30 مساء التقاط الصور التذكارية أمام مقر الهاكاثون في مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا، والساعة 3 مساء انطلاق الحفل الختامي للهاكاثون، ويشمل عرضا تقديميا وبرومو عن الهاكاثون وكلمات القيادات للمشاركة في الحفل وإعلان توزيع جوائز الفرق الفائزة.

محاور هاكاثون التقنيات الناشئة لذوي الهمم بجامعة بنها

وأوضح شادي المشد، منسق الهاكاثون، لـ«الوطن»، مشاركة 30 فريقا تمثل 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية هي جامعة الزقازيق، جامعة مطروح، جامعة كفر الشيخ، جامعة المنصورة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة الجلالة، جامعة عين شمس، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة المنيا، جامعة طنطا، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنوفية، جامعة الأقصر، جامعة أسيوط، الجامعة المصرية الصينية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الفيوم، جامعة حلوان.

وأشار منسق الهاكاثون إلى أن الهدف من النسخة الثالثة بهاكاثون جامعة بنها هو «تمكين ذوي الهمم» وإيجاد حلول مبتكرة في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والرياضة والترفيه والإتاحة لدمجهم في المجتمع بشكل أفضل، موضحا أنه سيتم تقديم جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الخمس الأولى في 3 مسارات، بإجمالي 90 ألف جنيه جوائز من جامعة بنها.