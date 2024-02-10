هل يلتزم أهل الزوج برد قائمة المنقولات للزوجة حال وفاته؟

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن قائمة المنقولات الزوجية هي عبارة عن أدوات وأجهزة يأخذها الزوج على سبيل الأمانة من الزوجة وملتزم بردها حين تطلب منه في أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة أو في حال وجود خلافات بينهما.

مسؤولية أهل الزوج عن المنقولات الزوجية

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، «هناك حالات يكون أهل الزوج فيها ملزمين بأداء قيمة المنقولات في حياة الزوج أو بوفاته، إذا كانوا موقعين على قائمة المنقولات بصفتهم ضامنين للزوج».

دفع قائمة المنقولات من الميراث

واستكمل محفوظ: «أهل الزوج في وضع القانون مساوٍ للزوج، حيث يتعرض الضامن للزوج إلى الحبس إذا لم يرد الزوج قائمة المنقولات الزوجية، وإذا كان الزوج متوفيا تخصم قيمة المنقولات من نصيب أهل الزوج الورثة».