احصل على شقة بشروط سهلة وأوراق بسيطة

تعمل الدولة المصرية جاهدة من أجل التخفيف عن المواطنين، وحاز الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام خاص من القيادة السياسية وذلك بهدف دعمهم والتخفيف عنهم، وفي هذا الإطار، توفر الدولة للمواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة الحول على شقة حكومية بخطوات سهلة وأوراق بسيطة.

شقق للأشخاص ذوي الإعاقة

وقال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية بلغ 10.64 مليون مواطن، وذلك وفقا لآخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2021، أي ما يساوي 10.64% من إجمالي التعداد السكاني للدولة.

ولفت إلى أن هناك بعض الشروط لابد من توافرها في المواطن حتى يتمكن من الحصول على شقة ذوي الإعاقة، أولها أن يكون مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاما لا يزيد عن 50، وأن يكون من معدومي الدخل أو لديه دخل لا يزيد عن 6 آلاف جنيه إذا كان متزوج، ولا يقل عن 4 آلاف جنيه إذا كان أعزب.

شروط الحصول على شقة ذوي الإعاقة

وأوضح أنه من ضمن شروط الحصول على شقة ذوي الإعاقة هي ألا صاحب الإعاقة للحصول على أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق وحصل على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو يكون حصل من قبل على قرض تعاوني أو دعم من أي من الجهات الحكومية.

ومن شروط الحصول على شقة ذوي الإعاقة، هي ألا يمتلك المواطن مسكن حتى لو كان ورث له بطريقة شرعية، وأضاف أن الأولوية في مسألة الشقق تكون عادة للمقيمين في المحافظة القائم بها المشروع السكني.

وأضاف المستشار الإعلامي للقومي للإعاقة، أن هناك بعض الأوراق لابد من التقدم بها للحصول على شقة ذوي الإعاقة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الشقة

1- صورة إثبات الشخصية الرقم القومي للمتقدم وزوجته، يجب أن تكون جار العمل بها.

2- ملء البيانات المطلوبة في الإقرار واستمارة حجز الوحدة السكنية

.3- دفع مقدم جدية الحجز وتقديم إيصال المقدم وكراسة الشروط.

4- قيد عائلي مميكن في حالة المواطن المتزوج.

5- تقديم إثبات دخل سنوي أو شهري.

6- شهادة معتمدة من جهة العمل سواء كان حكومي أو خاص لتوضيح البيانات الأساسية للدخل الشهري أو السنوي.

7- تقديم إيصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو مياه لمحل السكن الحالي.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار دور صندوق الإسكان الاجتماعي في دعم التمويل العقاري لذوي الإعاقة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ولفت إلى أن الحصول على شقة ذوي الإعاقة يشترط تقديم مستندات طبية حديثة من شأنها إيضاح درجة الإعاقة، على أن يتم استخراجها من المجالس الطبية المعتمدة أو اللجان الطبية الحكومية التابعة للمحافظة التي يعيش فيها المواطن.