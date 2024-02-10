ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالتبين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة قطرها 2 متر وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.