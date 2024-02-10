رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالتبين

كتب:

محمد بركات
12:32 م | السبت 10 فبراير 2024
الحفر أسفل العقار

الحفر أسفل العقار

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة قطرها 2 متر وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

وظائف أمن في القاهرة والمحافظات.. الراتب 7000 جنيه حسب الخبرة

بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

حملة للتبرع بالدم لرجال الشرطة في مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة

مديرية أمن القاهرة تعلن أسماء الفائزين في حج القرعة 2023
بقلم محمد بركات