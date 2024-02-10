انعقاد الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين أمريكا واليونان

قال مراسل القاهرة الإخبارية، عبد الستار بركات، إن الحوار الإستراتيجي بين اليونان والولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هو الجولة الخامسة لهما، وشهد مناقشة عدة مواضيع مهمة منها القضايا الإقليمية، ووالدفاع والأمن والتحديات الإنسانية، ومواجهة الكوارث والطاقة والبيئة والفضاء وتطبيق القانون ومكافحة الإرهاب.

التعاون بين اليونان وأمريكا

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الحوار يعمل على تعميق التعاون بين اليونان وأمريكا والشريكان في حلف الناتو، موضحا أن اليونان تسيطر على ممرات ملاحية مهمة.

اليونان تنضم إلى اتفاقية أرتميس

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس وقع على إتفاقية «أرتميس» خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التعاون الشفاف، وبذلك تعتبراليونان الدولة 35 التي تنضم إلى هذه الاتفاقية.