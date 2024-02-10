خيري بشارة: أتحرر من الواقعية في أفلامي.. وأعشق تصوير العوالم المجهولة

قال المخرج خيري بشارة، إنه لا يشترط وجود الواقعية في أفلامه، ويحب التحرر منها، لافتا إلى أن فيلم «يوم حلو ويوم مر» كان حالة خاصة ولن يتكرر، مشيرا إلى أنه حاليا يشعر أنه مفصول عن شبرا وإن العالم يتغير بصورة سريعة.

وأضاف بشارة خلال ندوته في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ13، أنه بحكم عمره والتي عاش خلاله رحلة فنية طويلة فأنه يعتبر نفسه الأكثر إنسانيا ولا يهتم بالتعبير عن الواقع ولكن التعبير عما يحبه ويثير اهتمامه ويحمل قيمة فنية، قائلاً: «بعشق التصوير في عوالم مجهولة».

وأوضح أنه ضد أن يكون صانع أفلام وناقد، لأنه يصنع ما يثيره، ولا يحب تقييم نفسه أو تصنيفه، متمنيًا أن يتم تحويل روايته «كبرياء صيني» لعمل سينمائى، والتي استعان خلالها بفتاة وحبيبها لتحويل الرواية.