طريقة إعلان طليقك بحكم أو قضية حال عدم معرفة محل إقامته.. قانوني يجيب 

يلجأ العديد من الأزواج لتغيير محال إقامتهم كنوع من أنواع إنهاك الزوجة في البحث عن عنوانه، وسعياً وراء إطالة أمد التقاضي والهروب من تنفيذ الحكم في مواجهته حال إعلانه بشكل صحيح، نرصد لكم في السطور التالية كيفية إعلان الزوج حال عدم معرفة محل إقامته.

خبير: الإعلان ركن أساسي لا تنعقد الخصومة إلا به

قال بسام أبو رحمة المحام، والخبير القانوني، إن الإعلان ركن أساسي لا تنعقد الخصومة إلا به، والإعلان يعني تنبيه الخصم إلى وجود قضية معينه مٌقامة ضده، أو حكم صادر ضده من المُعلن.

إعلان الزوج في مواجهة النيابة العامة

وأضاف «أبو رحمة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للزوجة التي لا تعلم محل إقامة معلوم لزوجها أن تطلب من القاضي الذي ينظر الدعوي أن تعلن الزوج في النيابة العامة، وبمجرد استجابة القاضي لطلبها يكون تحقق الإعلان ويسري في حق الزوج.

وأوصى الخبير القانوني باللجوء إلى الحل الودي دون اللجوء للمحاكم، مُراعاة لنفسية الأطفال الصغار حتى لا يٌنشئ الأطفال في بيئة مليئة بالصراعات.