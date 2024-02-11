البناطيل المقطعة والإكسسوارات.. قائمة ممنوعات للطلاب مع بداية الترم الثاني

وجهت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة للطلاب لجميع الصفوف الدراسية مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والذي انطلق اليوم في المحافظات التي تطبق إجازة السبت في محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح»، وذلك لضبط العملية التعليمية بالمدارس.

تعليمات للطلاب بالفصل الدراسي الثاني

وأكدت المدارس الثانوية علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي علي طلاب المرحلة الثانوية بالالتزام بكافة التعليمات مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2024، جاءت كالتالي:

- ممنوع إحضار الهاتف المحمول للمدرسة، وعدم التأخير عن طابور الصباح.

- المحافظة على نظافة الفصول والمدرسة.

- الالتزام بالزي المدرسي.

- المحافظة على النظافة الشخصية والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمدرسة

- يمنع ارتداء الملابس (البناطيل المقطعة).

- يمنع الشعر الطويل والقصات الغير لائقة.

- يمنع ارتداء القلائد والإكسسوارات وكل ما يرتبط بذلك.

- على جميع أولياء الأمور متابعة أبنائهم الطلبة وحثهم على الدراسة من أجل النهوض بالمستوى العلمي المطلوب .