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هدايت تيمور: أشكر هيكل على ما قدّمه للصحافة.. والنقابة ساهمت في تحقيق حلمه

كتب:

أحمد البهنساوى
03:21 م | الأحد 11 فبراير 2024
هدايت تيمور

هدايت تيمور

قالت السيدة هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، إنَّ مؤسسة هيكل للصحافة العربية أخذت على عاتقها العمل على تدريب أجيال جديدة من الصحفيين.

دورة تغطية الحروب والنزاعات

جاء ذلك خلال حفل إطلاق دورة تغطية الحروب والنزاعات في عصر المنصات الرقمية، التي تنظّمها المؤسسة مع نقابة الصحفيين.

ووجّهت الشكر لنقابة الصحفيين؛ لتعاونها مع المؤسسة، وأيضًا المُدرّبين الذين عملوا على تدريب الصحفيين الشباب، وهو المجال الذي اهتم به الكاتب الصحفي الراحل.

ووجهّت الشكر أيضًا للكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، على تاريخه، وما قدّمه الصحافة والصحفيين، في مصر والعالم.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.