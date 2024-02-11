اعتقال 7 إسرائيليين بسبب رفضهم سياسة نتنياهو.. أحدهم حرض على قتله

يتعرض رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى هجوم كبير من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذي اتهموه بالفشل في إدارة الأزمة المترتبة على هجوم 7 أكتوبر وعدم قدرته تحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بالتزامن مع تراجعات عدة في مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي، ما دفع الكثيرون لرفض سياساته التي وصلت في بعض الأحيان للتحريض ضده.

لاهاف 433 تلقى القبض على إسرائيلي بتهمة التحريض على اغتيال نتنياهو

وفي ظل محاولات لسيطرة نتنياهو على زمام الأمور أعلنت وحدة الجرائم الكبرى «لاهاف 433» التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم إلقاء القبض على إسرائيلي يبلغ من العمر 40 عاما مشبه به في قيامه بـ«التحريض الخطير» على قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر «تيك توك» وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وأضافت الشرطة في بيانها أن المتهم اعتقل صباح الأحد، وأحيل إلى التحقيق وتم نقله للاستجواب من قبل قسم تحقيقات الشرطة من الدرجة الأولى، كما سيتم إحضاره لجلسة استماع من أجل تمديد اعتقاله.

اعتقال 7 اشخاص طالبوا بعزل نتنياهو

الواقعة ليست الأولى إذ أعلن الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 7 إسرائيليين شاركوا في مظاهرة في مدينة تل أبيب لمطالبتهم بتغيير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، والافراج عن المحتجزين الإسرائيليين.