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ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:52 م | الأحد 11 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص، متخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بمسكنه،  وبرفقته 3 أشخاص، مقيمون بالجيزة، وبحوزتهم 4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات، من بينهم 2 طبنجة معدلة، 3 خزينة،  عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات