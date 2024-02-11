أول ظهور للملك تشارلز بعد الإصابة بالسرطان.. (صور)

زار ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الكنيسة اليوم، في أول نزهة علنية له منذ إعلانه الأسبوع الماضي، أنه مصاب بالسرطان وتأجيل بعض الارتباطات للخضوع للعلاج، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الملك تشارلز يصل الكنيسة بجانب زوجته كاميلا

ولوح الملك، الذي كان يرتدي معطفًا بني اللون ويحمل مظلة، عند وصوله مع زوجته كاميلا إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام بشرق إنجلترا.

إصابة الملك تشارلز بالسرطان

وأعلن قصر باكنحهام الأسبوع الماضي، أنه جرى تشخيص إصابة تشارلز البالغ من العمر 75 عامًا بنوع غير محدد من السرطان.

وتولى الملك العرش منذ أقل من 18 شهرًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وأصدر تشارلز، الذي يقضي بعض الوقت في منزله الريفي في ساندرينجهام، رسالة أمس، أعرب فيها عن امتنانه للداعمين له بعد تشخيصه.

وأثناء خضوعه للعلاج، أرجأ تشارلز الارتباطات العامة لكنه يخطط لمواصلة الكثير من عمله الخاص كملك بما في ذلك عقد اجتماعه الأسبوعي مع رئيس الوزراء والتعامل مع أوراق الدولة.

وجرى اكتشاف السرطان عندما مكث تشارلز ثلاث ليالٍ في المستشفى الشهر الماضي، وخضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد، إضافة إلى التأكيد على أنه ليس سرطان البروستاتا، لم يقدم القصر أي تفاصيل أخرى.