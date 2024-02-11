ليه بنقول «غلب حماري» للتعبير عن اليأس؟.. القصة الحقيقية وراء ظهوره

المصطلحات والأقوال المأثورة نستعملها بشكل يومي في حياتنا دون فهم المعنى الحقيقي المراد منها، أو القصة الحقيقة وراء ظهورها، وعلى هذا السياق يستعمل المصريون مصطلح «غلب حماري»، للتعبير عن عدم قدرتهم للوصول إلى حل أمر ما، ووفقًا لما ورد عن نيفين سليم، مقدمة المحتوى التراثي على وسائل التواصل الاجتماعي، نوضح لكم سبب ظهور مصطلح «غلب حماري»، والقصة الحقيقية لمعناه.

قصة ظهور مصطلح «غلب حماري»

يروى أن جحا الشخصية التراثية الشهيرة، كان يقوم بإحصاء عدد الحمير التي يمتلكها، فصعد على واحد منهم وبدأ يعد حميره، ليجد أن هناك خللا ويعتقد أنهم ينقصهم واحد، فنزل مسرعًا عن الحمار وعدهم مرة أخرى فوجد أن عددهم كامل، فظل يصعد وينزل من على الحمار وهو في قمة تعجبه من الذي يحدث، إلى أن أدرك أنه لا يقوم بعد الحمار الذي يصعد عليه أثناء العد، فقال في ذهول: «لقد غلب حماري».

استعمال المصريين لمصطلح «غُلب حماري»

ومن المتوارث عبر الأجيال المتتالية أن هذا المصطلح يستخدم للتعبير عن كثرة المحاولات الفاشلة، وعند إصابة الشخص باليأس من وجود إجابة عن ما حوله من موضوع يلجأ لقول «غلب حماري».

معانٍ مساوية لمصطلح غلب حماري

من المصطلحات المصرية التي تساوى بالمعنى المراد من هذا المصطلح «نفد صبري»، والذي يدل أيضًا على كثرة المحاولات الفاشلة مما يدعو إلى اليأس وانتهاء رصيد الصبر من عند الشخص المستعمل للمصطلح.

كتب تحمل مصطلح «غلب حماري»

استعمل الكاتب محمد هجرس مصطلح غلب حماري عنوانًا لكتابه الذي أصدره بواسطة دار همسة، ونال الكتاب نصيب من اسمه، إذ اشتهر بسبب جملة «النهيق مجاني وحقوق الرفس محفوظة»، ويعرض الكتاب السيرة الذاتية للكاتب وما مر به من غلبة حماره.