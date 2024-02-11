تطوير الحرم الجامعي في الزقازيق استعدادا لاحتفالية اليوبيل الذهبي

عقد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اجتماعاً لمناقشة خطة تطوير الحرم الجامعي، في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري للجامعة، استعدادا للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها.

وأشاد «الدرندلي» بحجم الجهود المبذولة من قبل أساتذة كلية الهندسة ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، لإظهار الجامعة بالمظهر المشرف الذي يعكس عراقتها ويخدم أبناء المحافظة والمغتربين، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التصميمات حتى تظهر الجامعة في أرقى صورة لها احتفالًا باليوبيل الذهبي لها.

استعراض خطة تطوير الحرم الجامعي

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تطوير الحرم الجامعي بجامعة الزقازيق، من عرض تفصيلي لخطة التطوير، وتوضيح ذلك بفيلم تصويري يجسد التطوير المقترح، بدءاً من الميدان الرئيسي الذى سيتم تزويده بمجسم يعكس التوافق التاريخي والمكاني مع الواجهات والآثار المصرية، ويبرز السمات الثقافية والتاريخية المميزة لعراقة الجامعة، وكذلك تطوير واجهات مبانى جامعة الزقازيق بعددٍ من الكليات، وهي «الحقوق، والتكنولوجيا والتنمية، والهندسة»، مع تزويد مبنى رئاسة الجامعة بالطابع الإسلامي والحضاري، بهدف تحقيق تناغم بين جميع الواجهات وبما يتماشى مع الهوية البصرية للجامعة.

كما تم استعراض تنسيق المساحات الخضراء، بما يلائم تصميم المباني، ويبرز جمال الممرات الرئيسية، وتطوير الشكل الحضاري لبوابة جامعة الزقازيق الرئيسية، بما يحقق التواصل البصرى مع واجهات ومباني الجامعة.