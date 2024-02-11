خبير علاقات دولية: عملية الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية أمر يفوق الكارثة

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يخفى على أحد وعمليات التهجير للفلسطينيين مستمرة من الشمال إلى الوسط ثم إلى الجنوب وحتى مدينة رفح، منوهًا بأن 1.5 مليون مواطن فلسطيني يتكدسون الآن في رفح.

كم كبير من البشر يتم تكديسهم في نقطة صغيرة

وأوضح «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عدد كبير من البشر يتم تكديسهم في النقطة الصغيرة رفح، منوهًا بأن الفلسطينيين يتكدسون في رفح والذي يعد سجنًا متناهي الصغر، مشددًا على أن هذا عار على المجتمع الدولي.

وعن الكارثة الإنسانية حال إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية في رفح، شدد على أن كلمة كارثة كلمة مخففة بالنسبة للمتوقع ولكنه يفوق الكارثة، موضحًا أن هذا الكم الكبير من البشر حال تعرضهم للقصف سيكون هناك أمر لم يحدث من قبل.

العالم أجمع يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأشار إلى أن العالم أجمع بل والكرة الأرضية بأجمعها تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُصر على المضئ في هذا السيناريو الكارثي.