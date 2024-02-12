دعاء كفارة المجلس.. 3 جمل تغفر لك ذنوبك

سن الدين الإسلامي، ترديد دعاء كفارة المجلس، بعد الانتهاء من الحديث، وقد أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بترديد عدد من الكلمات بعد ختام المجلس؛ لأن الإنسان يكثر لغطه وهفواته وزلاته أثناء الجلوس مع أصدقائه ورفاقه وتبادل الحديث معهم.

نص دعاء كفارة المجلس

وحول دعاء كفارة المجلس، قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فقال قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذلك: سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إله إلا أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك: إلا غُفِرَ لَهُ ماَ كان َ في مجلسه ذلكَ»، رواه الترمذي.

السبب في ارتكاب الذنوب

وأكد «الأطرش» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ اللسان هو السبب في ارتكاب الذنوب، موضحا: «ألسنة البشر هي التي تجرهم إلى الزلات، من خلال الحديث الذي يجلب لهم الذنوب، والدليل على ذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل، رضي الله عنه، حين سأله، كما روى الترمذي وقال: حسن صحيح: (يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ).