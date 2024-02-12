مسؤول بالاتحاد الأوروبي: أي هجوم إسرائيلي على رفح يوسع الكارثة الإنسانية

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، سيوقف المساعدات الإغاثية ويوسع الكارثة الإنسانية.

وأضاف «بوريل» في تصريحات خاصة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الأراضي الفلسطينية، وأن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لا يمكن أن يكون تحالفا عسكريا انتقائيا.