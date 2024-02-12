مشروع جديد لـ«التعمير والإسكان» في القاهرة الجديدة.. والحجز إلكتروني

أعلنت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، الذراع الاستثمارية لبنك التعمير والإسكان، إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية الجديدة SQ1 في القاهرة الجديدة، استكمالاً لما حققته شركة HDP من نجاح ملحوظ لسلسلة مشروعاتها العقارية التي تم إطلاقها في الفترة السابقة.

ويُعد SQ1 المشروع الرابع للشركة خلال عام واحد، مشروع «SQ1- القاهرة الجديدة» بموقعه الاستراتيجي المميز، على مساحة تزيد عن 10 أفدنة بقلب القاهرة الجديدة بطريق الشويفات، وقربه من مركز التسوق سكوير ون «Square One Mall».

عملية الحجز للوحدات

الجدير بالذكر أن شركة HDP أطلقت خدمات البيع الإلكتروني الكامل لوحدات مشروعاتها، وذلك في إطار حرص الشركة على ضمان تقديم أفضل وأسرع تجربة شراء سكنية مريحة للعملاء، ومواكبة كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية، من خلال تمكين عملائها من إتمام عملية الحجز للوحدات بسهولة ومرونة، والتعاقد عليها، لتصبح بذلك شركة HDP أول شركة استثمار عقاري في مصر تطلق خدمات البيع الكامل للوحدات السكنية والاستثمارية إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مقرها.