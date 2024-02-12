ضبط رجل استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين وادعى اختطافه في الجيزة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب زوجها، والذي يعمل مسؤول بشركة لتجارة وتوزيع السيارات، عقب خروجه للتوجه لمحل عمله الكائن بدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة، وتلقيها اتصالا هاتفيا منه وأخبرها بتوجهه لإحدى المناطق لإنهاء بعض أعماله، وفي وقت لاحق جرى العثور على السيارة المُشار إليها أمام مطعم بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين عدم صحة رواية المُبلغة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام المذكور بالادعاء بتغيبه على خلاف الحقيقة، بالاتفاق مع زوجته لقيامه بالتحصل على 14 مليون جنيه من بعض المواطنين نظير استيراد سيارات لهم من الخارج، وعدم التزامه بذلك، وامتناعه عن سداد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإتفاقه مع زوجته على الاختفاء خشية مطالبة المواطنين له بالمبالغ المالية التي استلمها على النحو المُشار إليه.

وفي وقت لاحق حضر لديوان القسم، محاسب إحدى الشركات، محامي، من المتعاملين معه فـى تسليم المبالغ المالية لإحضار السيارات، وأبلغا بتحصل المذكور منهما على مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء سيارات لهم، بمواجهة المذكور أيد ذات الأقوال.