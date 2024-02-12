افتتاح منشآت رياضية في نادي الغابة بتكلفة 12 مليون جنيه (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، عددا من المنشآت الرياضية في نادي الغابة، ومنها «ملعب كرة قدم قانوني بالتراك، وملعب بادل التنس، وملعب خماسي لكرة القدم نجيلة صناعي، وتطوير تسخين حمامات السباحة، وملعب كرة السرعة، وصالة جمباز، ومكتبة»، وذلك بتكلفة 12 مليون جنيه، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن منطقة مصر الجديدة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وبوجود رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي.

فيلم قصير عن مشروعات تطوير نادي الغابة

وفي بداية جولته، شاهد وزير الشباب والرياضة فيلما قصيرا عن أعمال تطوير النادي، والتي قام بها مجلس إدارة النادي خلال السنوات الماضية، والتي تبلغ مساحته 12 فدانا.

وأثني وزير الرياضة على حرص مجلس إدارة نادي الغابة على دعوة جميع مجالس إدارات أندية مصر الجديدة، ومنها نادي النصر وهليوبوليس والشمس والطيران، وعدد من أندية مصر الجديدة بافتتاحات نادى الغابة اليوم.

وأشاد «صبحي» بالطفرة الإنشائية الرياضية بالنادي، برئاسة المهندس سعيد إسماعيل ومجلس الإدارة، وعلى عملهم المتميز فى تطوير النادي، إضافة إلى تنوع الخدمات الاجتماعية التي يقدمها النادي للأعضاء.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأضاف «صبحي»، أنه يُجرى العمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية في التنشئة الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع المصري والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الاعمار السنية.