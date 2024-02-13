احذر استخدام هذا الجهاز.. تمرين في «الجيم» قد يسبب كوارث صحية

للرياضة وجهان، الأول يمكن الاستفادة منه والثاني علينا تجنبه، لتفادي مخاطره المحتملة، وهو ما ينطبق على الجهاز الشهير باسم «سميث»، الموجود في جميع صالات الألعاب الرياضية «الجيم» بشكل أساسي، إذ يجب توخي الحذر أثناء استخدامه لتفادي خطر الإصابة.

تحذير من تمرين تعتمده في «الجيم»

جهاز «سميث» هو آلة تمرين شهيرة تُستخدم في صالات الألعاب الرياضية لأداء مجموعة متنوعة من التمارين، لعل أبرز أشكالها القرفصاء، الضغط على المقاعد، كما يستخدم أيضًا من خلال الضغط على الكتفين، ويتميز الجهاز بمسار ثابت للبار، ما يجعله سهل الاستخدام للمبتدئين لكنه يحمل العديد من المخاطر أيضًا، خاصة حال الاستخدام بشكل خاطئ.

عكس التيار سارت سيسيليا هاريس، مدربة اللياقة البدنية الشهيرة في لوسي مكلنبورج، التي حذرت من استخدام هذا الجهاز الذي يتسبب في مشاكل عديدة للجسم، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، خاصة أنه يُجبر الجسم على أداء حركات غير طبيعية، منها عند أداء تمارين معينة مثل القرفصاء، إلى جانب الضغط على مفاصل الركبتين والكتفين، كما أشارت إلى أنه قد يؤدي إلى ضعف العضلات المُثبتة، والتي تُساعد على استقرار الجسم أثناء التمارين.

نصائح التدريب في الجيم

وعن النصائح من أجل استخدامه بشكل آمن، يجب استشارة المدرب الشخصي، قبل استخدام جهاز سميث، من أجل تجنب الإصابات، إلى جانب البدء بوزن خفيف، مع الانتباه لوضعية جسمك، والأهم من ذلك التوقف عن التمرين حال الشعور بألم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، هناك العديد من البدائل لهذا الجهاز، الذي يتسبب في أزمات كبيرة على المدى البعيد، منها البار الحديدي الذي يعد خيارًا ممتازًا لبناء القوة والعضلات، حيث أنه يُتيح حرية أكبر في الحركة، إلى جانب الأوزان الحرة التي تعطي نتائج آمنة أيضًا.