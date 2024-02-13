مصير غير متوقع لصحفي إسرائيلي طالب حكومته بتقديم الشكر للفصائل الفلسطينية

فجر الصحفي الإسرائيلي يسرائيل فراي، جدلا واسعا بتغريدة كتبها عبر موقع «أكس» عن المحتجزين الإسرائليين، موجها فيها حكومته إلى شكر الفصائل الفلسطينية، وهو ما آثار ضده هجوما واسعا لا يزال مستمر وصل إلى حد اعتقاله.

الصحفي الإسرائيلي يطالب حكومته بشكر الفصائل الفلسطينية

وقال الصحفي الإسرائيلي عن المحتجزين الذين تم تحريرهم إثر العمليات في رفح: «الحمد لله حالتهم جيدة، شكرا لمن أبقاهم في ظروف معقولة (في إشارة إلى حماس)»، مضيفا «المحتجوزن بخير على عكس ما كانت السلطات الإسرائيلية تسوقه لنا عن التعذيب والانتهاكات»، أملا أن يعود جميع المحتجزين إلى منازلهم بسلام ومعربا عن سعادة بعودة الكثيرين سالمين تقريبًا.

وتابع: «الأسر ليس تجربة ممتعة، بالتأكيد في ظل القصف والأسر في مدينة جائعة مثل غزة، أتمنى أن يتلقى كل محتجز هناك معاملة معقولة وأقصى قدر من الحماية حفاظًا على سلامته».

اعتقال فراي بعد رفضه التحقيق عدة مرات

وأعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اعتقال الصحفي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، وخضوعه لاستجواب طويل بلغ عدة ساعات تحت طائلة التحذير، فيما أفادت إدارة شرطة تل أبيب في بيان إن فراي تجاهل عدة استدعاءات للحضور للاستجواب، ورفض في البادية المشاركة في أي تحقيق وبالتالي صدرت مذكرة توقيف بحقه، وحقق معه بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف، وأُطلق سراحه لاحقا في انتظار نتائج التحقيقات.

صحيفة يديعوت أحرنوت تهاجم الصحفي الإسرائيلي

ورفضت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية تغريدة «فراي»، ووصفتها بأنها تغريدة لا يمكن تصورها، موضحة أنه يقصد بتغريدته عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين فرناندو ميرمان ولويس هير، اللذان زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحريرهما من رفح أمس، مؤكدة الصحيفة أنه لا يمكن تصور شكر الفصائل الفلسطينية في أي سياق.

يوسف حداد: المحتجزين فقدوا نصف وزنهم

وهاجم ناشط إسرائيلي يدعى يوسف حداد تغريدة «فراي» قائلا إنه عادة ما يتجاهل تصريحات فراي الذي وصفه بأنه «متصيد غبي»، متابعا لكن هناك حدًا للقمامة التي يتفوه بها، منوها أن المحتجزين العائدين اتضح أنهم فقدوا ما يقرب من نصف وزن جسمهم بسبب الجوع، ومع كل الرعب النفسي الذي عاشوه.

وفي سخرية من تعليق فراي قال حداد: «ندعوك للانتقال إلى غزة لتعيش مع الأشخاص الذي أنت معجب بهم»، مختتفا تغريدته: «شعب إسرائيل يحتقركم!».

وتتعرض غزة لجوع شديد نظرا لمنع جيش الاحتلال مرور المساعدات الغذائية وأي مساعدات إنسانية فضلا عن الرعب جراء القصف المستمر.

وكانت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيل هاجاري قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية إنقاذ ناجحة للمحتجزين فرناندو سيمون مارمان ولويس هار، في رفح، وهما في حالة جيدة، ويخضعان حاليًا لفحوصات طبية في مستشفى شيبا، وفقا للقاهرة الإخبارية.