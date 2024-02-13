خبير تربوي يحذر من تريند «bad word challenge».. يدمر سلوكيات طفلك

بينما تصطحب الأم نجلها إلى حمام منزلهم، ليقف أمام المرآة ويقول ما يخطر بباله من كلمات سيئة، معتقدة أنها بهذا التصرف تخرج الطاقة السلبية وشحنة الغضب بداخله، على خلفية انتشار تريند يحمل اسم «bad words challenge»، والذي يظهر خلاله الأطفال وهم يقولون كلمات سيئة أمام المرآة خلال تصويرهم داخل الحمام.

الخبير التربوي دكتور مجدي حمزة، أطلق تحذيرا للأمهات من السير وراء هذا التريند، مؤكدا: «الحمد لله أنه لم يتحول لظاهرة، هو لايزال سلوكا فرديا بعيد كل البعد عن السلوكيات التربوية».

تحذير من تريند «bad words challenge»

حمزة أكد لـ«الوطن»، أن التريند الذي وصل من أوروبا إلى مصر، تم تقليده بطريقة خاطئة دون وعي، مؤكدا: «إزاي أدخل ابني الحمام وأوقفه قدام مراية يقول كلام غلط علشان يخرج شحنة الغضب اللي جواه؟ بالتأكيد هذا سلوك خطأ، وأرى أن الأم هنا غير سوية نفسيا، ولو الأب موجود تبقى كارثة أكبر».

«أنا هنا بعلم الطفل أنه كل ما يغضب يعمل نفس الطريق، الأم هنا اديتله المفتاح» هكذا أكد حمزة، موضحا: «احنا في عصر الأطفال بيمسكوا الموبايل دلوقتي من 3 و4 سنين، يعني ممكن يعمل كده في غياب الرقابة».

وألقى الخبير التربوي الضوء على كارثة أخرى قد يتسبب بها التريند: «كده بعلمه يقابل الإساءة بالإساءة، وبلغي قيم التسامح عنده، ولما يتعود هيكون ده سلوكه مع والده ووالدته أيضا، وهيبقى تقليد ماشي عليه في حياته».

نصائح لإخراج شحنة الغضب من داخل طفلك

وعدد حمزة طرق أخرى يمكن من خلالها مساعدة الطفل على إخراج شحنة الغضب بداخله، والتي تأتي على النحو التالي:

1- ممارسة الرياضة

2- القراءة

3- سماع المزيكا

4 - الرسم

5 - الخروج