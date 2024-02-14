ثنائية الفخراني وأبو عميرة.. 5 أسباب لمشاهدة عتبات البهجة في رمضان 2024

مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المميزة تشكل ملامح موسم الدراما الرمضانية 2024، والذي يتنوع فيه الأعمال المشاركة به ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بالإضافة إلى التشويق والأعمال التاريخية والفانتازيا، ومع تلك الوجبة الدرامية المتكاملة هناك عدد من الأعمال التي نتظرها الجمهور بفارغ الصبر خلال الأسابيع المقبلة حتى موعد عرضها، على رأسها «عتباب البهجة».

«عتبات البهجة» من الأعمال المنتظرة لدى الجمهور في موسم الدراما الرمضانية 2024، لعدة أسباب، أبرز أن المسلسل يعتبر عودة النجم يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام عامين منذ مسلسل «نجيب زاهي زركش» في رمضان 2021، حيث يعتبر الفخراني من أهم الوجوه المرتبط بها الجمهور منذ سنوات طويلة.

أما السبب الثاني هو أن المسلسل يحمل توقيع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، والذي يعود أيضا للإخراج بعد غياب جاوز الـ 3 سنوات، بعد ما قدم مجموعة من روائع الدراما المصرية على مدار تاريخها منها «ذئاب الجبل»، «المال والبنون»، «الضوء الشارد» وغيرها، والسبب الثالث هو التعاون بين «أبو عميرة» و«الفخراني» اللذان قدما معا عدد من الأعمال الدرامية الهامة منها «يتربى في غزو» و«جحا المصري».

ومن الأسباب التي تحمس الجمهور تجاه «عتبات البهجة» أنه مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، بينما يتولى الكاتب مدحت العدل تقديم معالجتها درامية بما يتناسب مع المسلسل، والسبب الخامس هو أن المسلسل من الأعمال ذات الـ 15 حلقة وبتالي سوف يكون وجبة درامية مكثفة بعيدة عن المط والتطويل.

تفاصيل مسلسل «عتبات البهجة»

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول «بهجت الأنصاري» رجل سبعيني يعيش حياة هادئة برفقة نجله وأحفاده ومنشغلا بمشاكلهم بعد وفاة زوجته من منذ 20 عاما، وتنقلب حياة العائلة رأسا على عقب عندما يقرر نجله وزوجته السفر إلى الخارج من أوروبا بعد الحصول على فرصة عمل هناك، ولكن عندما يتوفى الابن وزوجته في حادث يجد «بهجت» نفسه المسئول الوحيد عن حفيديه «حلا» و«عمر»، وخلال تلك الفترة يقابل «لبنى» حبه الأول، وما بين الأزمات العديدة التي يتعرض لها الرجل السبعيني يواصل البحث عن السعادة والبهجة في الحياة ولكنه لم يستطيع الوصول سوى لـ «عتبات البهجة» فقط.

ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة من النجوم أمام يحيى الفخراني من بينهم صلاح عبدالله، جومانة مراد، سما إبراهيم وصفاء الطوخي وغيرهم.