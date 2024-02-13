رئيس منطقة القاهرة للإسكواش: بطولة هذا العام تبدأ من عمر 11 عاما

قال المهندس أشرف الخولي، رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، إنّ النقاط التي يحصل عليها اللاعبون في بطولات المناطق، أكثر من نقاط بطولات الأندية، وكل شهر يجري إعادة ترتيب التصنيف حسب النقاط التي أحرزها اللاعبون.

بعض اللاعبين لا يلعبون المباريات الأولى في البطولات

وأضاف رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «بعض اللاعبين لا يلعبون المباريات الأولى في البطولات بسبب ارتفاع تصنيفهم، وهذا الأمر متاح للاعبين في سن صغيرة مثل الكبار أيضا».

وأوضح «الخولي» أن «بطولة القاهرة للإسكواش هذا العام، سيشارك فيها لاعبون من مراحل مختلفة، بداية من 11 سنة حتى العمومي رجال وسيدات، لكن مرحلة الرواد أعلى من 35 و45 سنة، لم تعد موجودة في نظام البطولات هذا الموسم».

الخولي: سننظم بطولة على هامش «القاهرة للإسكواش»

وأشار رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، إلى أنه «بالتعاون مع نادي الجزيرة، فإننا سننظم بطولة على هامش بطولة القاهرة للإسكواش، وهي للرواد أعلى من 35 و45 سنة، وهي بطولة دابل، وهذا الأمر لم يحدث من قبل، ويلعب فيها أبطال اللعبة السابقين والمدربين السابقين والمدربين الحاليين».