محافظ الشرقية يتفقد قرية النوافعة بفاقوس

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة ليلية بقرية النوافعة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

تكثيف حملات النظافة

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد عدد من شوارع القرية ليصدر توجيهاته لرئيس المركز باستمرار تكثيف حملات النظافة واستقدام جليدر لتسوية الشوارع وتهيئتها امام حركة السيارات والمارة وكذلك التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية باستمرار إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة باخري جديدة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المارة.

دراسة إنشاء سجل مدني

ووجه المحافظ رئيس المركز بإجراء الدراسة اللازمة لبحث إمكانية إنشاء السجل المدني وذلك لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة لها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على ارض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى ان ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري»، خلال الـ10 سنوات الماضية، تخطى الـ62 مليار جنيه لتغيير شكل حياة المواطنين إلى الأفضل.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة انتهت من الاستعدادات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياه كريمة بمراكز «بلبيس – فاقوس – ديرب نجم – أبو حماد – أولاد صقر».