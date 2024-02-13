«الحرية المصري»: إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء في العدوان على غزة

استنكر حزب الحرية المصري تهديدات إسرائيل بضرب وقصف مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما تفعله إسرائيل تجاوز كل الخطوط الحمراء في حربها غير المشروعة على قطاع غزة.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف الحزب، في بيانه، أن مصر تدرك تماما أهداف تلك التحركات وستتصدى بحزم لهذه الممارسات وستدافع بكل ما تملك للحفاظ على أمنها القومي وحدودها.

تصفية القضية الفلسطينية

وجدد الحزب دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ كل القرارات نحو الحفاظ وحماية أمنها القومي والذي لا تهاون فيه، مضيفا أن كل هذه التهديدات الهدف منها تنفيذ مخططها الإجرامي تجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكانها نحو مصر.