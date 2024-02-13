ﺳﻌر الدينار اﻟكويتي اﻟﯾوم.. استقرار ملحوظ في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا، بحسب جدول أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

ونرصد في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنوك المصرية، بحسب بيانات المواقع الرسمية لعدد من البنوك.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻰ اﻟﯾوم

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 100.6 جنيه للشراء و101 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻰ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺟﻧيه اﻟﻣﺻرى

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية بـ96.91 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻧك ﻣﺻر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء و100.8 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻻھﻠﻲ اﻟﻣﺻري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بـ99.84 جنيه للشراء و100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB، 97.30 جنيه للشراء و101 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، بـ 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.