سيدة هندية تعود إلى الحياة أثناء دفنها.. وصدمة للأسرة بعد نصف ساعة

دموع أسرتها لم تجف حزنًا على وفاتها المفاجئة، كانت تملأ البيت بالمرح والسعادة لتفارق الحياة إثر حادث أليم، الكل كان في انتظار تودعيها لمثواها الأخير، إلا أنّ القدر كانت له كلمة أخرى، بعد أنّ أصيب حضور مراسم الدفن بصدمة مما شاهدوه.

في ولاية بيرهامبور الهندية، تعرضت «بوجي أما» البالغة من العمر 52 عامًا، إلى إصابات بالغة إثر نشوب حريق في منزلها، ونُقلت إلى المستشفى في حالة سيئة للغاية، وبعد عدة أيام، أخبر الأطباء، أسرتها أنّه لا فائدة من بقائها، لتُنقل إلى المنزل وتفارق الحياة، بحسب صحيفة «مترو البريطانية».

مفاجأة أثناء دفن سيدة هندية

واستعد أفراد الأسرة لمراسم الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان تمهيدًا لحرقه وبدء الجنازة، لكنهم أصيبوا بالصدمة بعد أنّ استقيظت السيدة الخمسينية في أثناء وجودها داخل عربة الموتى: «في البداية كنا خائفين، لأننا لم نشهد مثل هذا الحادث من قبل، على الرغم من أننا سمعنا بعض القصص»، بحسب زوجها سيبارام بالو.

يحكي «بالو» أنّ زوجته أصيبت بحروق شديدة غطت نصف جسدها، بعد أنّ نشب حريق داخل المنزل، وجرى نقلها المستشفى لكن بعد عدة أيام أخبرهم الأطباء بضرورة نقلها إلى مستشفى آخر لعدم وجود إمكانيات كافية لعلاجها: «لم نستطع نقلها إلى أي مكان بسبب التكاليف المرتفعة، وعدنا بها إلى المنزل وساءت حالتها ثم فارقت الحياة».

السيدة الهندية توفيت بعد نصف ساعة

على الرغم من حالة الصدمة، إلا أنّ الجميع شعر بالفرح كون «أما» لا زالت على قيد الحياة، وبعد عودتها إلى المنزل بنصف ساعة فقط، جرى استدعاء سيارة الموتى مرة أخرى، إذ فارقت الحياة هذه المرة، ولا تحتاج الأسرة إلى شهادة وفاة لأداء الطقوس الأخيرة.