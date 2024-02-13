عمر السعداوي: نقدم حلولا استثمارية ومعيشية مستدامة في مشروع «نوشن»

أطلقت شركة تاون رايترز للتطوير العقاري اليوم مشروعها السكني الجديد "نوشن" بالقاهرة الجديدة، والذي يجسد الاستراتيجية الجديدة للشركة نحو تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في عالم التطوير العقاري بالقاهرة الجديدة. حيث يجسد نوشن من خلال تصميمه المعماري روح الابتكار، ويقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات وتطلعات عملاء الشركة.

يقع "نوشن" في قلب القاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع الخامس، بالقرب من العاصمة الإدارية ومدينتي ومحور الأندية، وعلى بعد دقائق قليلة من شبكات طرق رئيسية مثل الطريق الدائري والسويس وشارع التسعين، مما يسهل لسكانه الوصول لكافة الخدمات الرئيسية والمرافق الحيوية في المنطقة. إضافة إلى تقديمه الخدمات والمرافق الحيوية والحديثة التي تلبي كافة احتياجات السكان، مثل خدمات الأمن والحراسة مع المنشآت التجارية والرياضية والتعليمية.

وفي حديثه قال محمد عبدالفتاح المدير التنفيذي لشركة تاون رايترز إن "نوشن" يمتد على مساحة 25 فدانا ويضم حوالي 828 وحدة سكنية تتنوع بين فيلل ستاند الون وفيلل تاون هاوس، إضافةً إلى وحدات شقق سكنية، مع تواجد لبعض وحدات الاستوديو.

تماشيا مع الرؤية المستهدفة للمشروع، تتنوع المساحات الخاصة بالوحدات في المشروع وذلك بناء على دراسات مستمرة لكافة الاحتياجات الحياتية لعملاء الشركة، مما يشكل مساحات عصرية ملائمة للأذواق الشبابية، ويتميز المشروع بتصميمه، حيث تحتل المساحات السكنية بالفعل حوالي 18% من المساحة الكلية للمشروع، أما عن باقي المساحة فتتوزع على مساحات خدمية تضم العديد من المميزات مثل: كلاب هاوس، مساحات مائية تحيط بالوحدات، مع مساحات رياضية، وكيدز إيريا، بالإضافة لأماكن تجمعات عامة، وجراج دراجات، مع حديقة مخصصة للحيوانات الأليفة.

وأضاف عبدالفتاح: "مشروع نوشن يركز على تطوير الإنسان قبل تطوير المجتمعات العمرانية، ويقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة تحقق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتساهم في رفع مستوى المعيشة والرفاهية، وهو ما يتوافق مع الرؤية الجديدة للشركة".

وأكد عمر السعداوي، رئيس مجلس إدارة تاون رايترز، أن الشركة تلتزم بالجدول الزمني للتنفيذ والتسليم، وتستخدم أفضل المواد والمعدات والتقنيات في البناء، وتتعاون مع أشهر الشركات والمكاتب الاستشارية والتصميمية في السوق، وتضمن للعملاء جودة عالية وضمانات شاملة. وأوضح السعداوي أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، وتطلق قريباً مشاريع جديدة وتستهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والمنطقة.

فيما أعرب محمد السمان، رئيس مجلس إدارة تحالف LXIAS، عن سعادته بالعمل على مشروع تاون رايترز الجديد "نوشن"، مؤكدا التزام تحالف شركات لكزياس بتقديم تجارب فريدة للعملاء. حيث يأتي مشروع "نوشن" كنتيجة للتحالف الاستراتيجي مع لكزياس، والذي يضم شركات LongeBlack, Boegow, Memakaia, Tiny Green Rhino, BlackEels.

المشروع تحت اشراف مكتب Renovation Engineering Consultants إحدى أكبر شركات الاستشارات الهندسية متعددة التخصصات وأكثرها خبرة، لصاحبها الاستشاري العام لنوشن المهندس محرم باخوم، أحد أشهر استشاريي مصر والشرق الأوسط، حيث تقدم شركة محرم باخوم خدمات في مهام متعددة التخصصات في مجالات التخطيط والتصميم وإدارة المشاريع والإشراف على البناء كمجموعة كاملة من الأنشطة المتعلقة بالبناء.