ضبط 76 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز وتمكنت من ضبط نحو 76 مخالفة، وتحرير محاضر بالمخالفات

وأشار السيد دايرة إلى أن الحملات التموينية جاءت في تمي الأمديد وبندر المنصورة، بالاشتراك مع الحملات في الإدارات التالية منيه النصر، دكرنس، نبروه، بندر المنصورة.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدة محاضر جاءت كالآتي:

- 13 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش

- 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- عدد 1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

-عدد 1 محضر غلق بدون أذن رسمي.

- 9 محاضر تصرف دقيق بقيمة 62 شيكارة.

- عدد 14 محضر نقص وزن مابين 8-22

- 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 1 محضر سلع بدون فواتير.

- 2 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

-1 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك.

-1 محضر عمل أوكازيون بدون تصريح.

-1 محضر ذبح خارج السلخانة.

-عدد 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

-عدد1 محضر سلع محظور تداولها.

-عدد 1 محضر غش تجاري.

- 3 محاضر تصرف في سلع تموينية.

- 3 محاضر تجميع سلع تموينية.