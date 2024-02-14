«نظافة الجيزة» تعلن عن حاجتها لسائقين برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه

تعلن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة عن حاجاتها إلى سائقين درجة أولى ودرجة ثانية برواتب مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.

كيفية تقديم طلبات وظائف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

وطالبت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الراغبين بالتقدم إلى الوظيفة التوجه لقسم إدارة الموارد البشرية بالهيئة - قسم التعيينات، بالعنوان: بين السريات - الجيزة - خلف شركة كوكاكولا شارع السودان.

مهام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

وتعمل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة على تنظيف شوارع محافظة الجيزة، وتأتي مهامها كالآتي:

- جمع القمامة والمخلفات بجميع صورها ونقلها إلى الأماكن المحددة لتجميعها ثم التخلص منها.

- أعمال الكنس الآلي واليدوي.

- غسيل الشوارع والميادين.

- تفريغ سلال المهملات.

- نظافة الأسواق والحدائق العامة والنصب التذكارية والنافورات واللافتات الإرشادية وعلامات المرور ومحطات المواصلات العامة والأنفاق والكباري.

- أعمال التشجير والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء.

اختصاصات وسلطات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

نطاق عمل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

ويقع نطاق عمل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزةكالآتي:

- تختص الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالعمل بأحياء مدينة الجيزة وتمتد أعمالها تباعا إلى باقي أنحاء المحافظة فور توافر الإمكانيات لتأدية هذه الأعمال .

- تختص الهيئة بتطبيق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته .