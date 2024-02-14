رحلة صعود «بكيزة هانم» إلى النجومية.. صراع لدخول الفن بين رغبة الأب ورفض الأم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سهير البابلي، والتي تعد من أشهر الفنانات في جيلها، إذ قدمت للجمهور ما يقرب من 100 عمل فني، تنوع بين المسرحيات والأفلام والمسلسلات، تاركة إرثا فنيا غنيا يخلد ذكراها للأجيال القادمة.

واستعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول الفنانة سهير البابلي، وذلك تحت عنوان «في ذكرى ميلادها.. محطات فنية في حياة سهير البابلي».

وتضمن التقرير: «ولدت سهير حلمي البابلي في 14 من فبراير عام 1937 في محافظة دمياط، ونشأت بمحافظة الدقهلية، ولدت لأب يعمل في مهنة التدريس وأم ربة منزل، وبدت عليها الموهبة في سن مبكر، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت».

وأضاف: «وعلى الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ بنجوميتها منذ صغرها لقدرتها المميزة على تقليد الممثلين، واجهت سهير البابلي رفضًا قاطعًا من والدتها لدخول عالم الفن»