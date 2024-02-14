الكشف على 1555 مريضا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم قافلة طبية مجانية، وجرى توقيع الكشف على 1555 مريضًا، في قرية كفر المحمدية بمركز ميت غمر.

وأشار «مكين» إلى أن القافلة الطبية بمحافظة الدقهلية، تهدف إلى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، ومن ضمنها قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر.

عيادات القافلة الطبية في محافظة الدقهلية

- 2 أطفال

- 2 باطنة

- رمد

- الأنف والأذن

- نساء وتنظيم أسرة

- معمل طفيليات

- أشعة x ray

تفاصيل الكشف على مواطنين في قافلة بالدقهلية

- باطنة 33 حالة.

- أطفال 319 حالة.

- جراحة 82 حالة.

- أسنان 70 حالة.

- جلدية 201 حالة.

- رمد 163 حالة.

- عظام 243 حالة.

- نسا وتنظيم أسرة 147 حالة.

- إجراء 222 تحليلًا مختلفًا للمرضى.

- 86 حالة أشعة عادية وموجات صوتية.

- إجراء فحوصات لـ165 مريضًا، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والدم.

- تحويل 13 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لها.

- إصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.