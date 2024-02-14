«المعلمين»: صرف أكثر من 7 مليارات جنيه إعانات خلال 9 سنوات

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، في مؤتمرها العام بحضور 53 نقابة فرعية بجميع المحافظات، بيانًا يحتوي على إحصائيات مهمة حول المزايا والخدمات التي تقدمها النقابة للمعلمين في الخدمة، أو المعاشات، بما يصل إلى مليوني معلم تخدمهم النقابة.

الميزة التأمينية

وجاءت إحصائيات الميزة التأمينية المنصرفة لأعضاء صندوق زمالة المعلمين منذ عام 2014 وحتى بداية 2024، للمعلمين على رأس العمل، والمعاشات، بما يصل إلى مليوني معلم، والتي ارتفعت لتصل إلى 42 ألف جنيه يحصل عليها المعلم عند خروجه للمعاش.

وتضمن البيان تفاصيل حول المبالغ المالية التي جرى صرفها في كل عام للأعضاء والورثة والعجز الكلي والجزئي، وكذلك الإعانات المرضية والوفاة بحادث وقرض الزواج الحسن وقرض أبناء المعلمين والعمرة.

وكشف «الزناتي» أن إجمالي المبالغ المنصرفة للأعضاء والورثة والعجز الكلي والجزئي والاستقالات منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغ 7 مليارات و577 مليونا و765 ألفا و386 جنيها.

بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية أخرى للإعانات المرضية بإجمالي قدره 221 مليون و8 آلاف جنيها، وللوفاة بحادث بإجمالي قدره 4 مليون و910 ألف جنيهاً .

قرض الزواج الحسن

وبلغ إجمالي قرض الزواج الحسن نحو 323 مليونا و75 ألف جنيه، فضلاً عن قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليونا و430 ألف جنيه، وجرى صرف مبالغ للعمرة بإجمالي قدره 11 مليون و588 ألفا و300 جنيه.

وكشف تقرير صادر عن النقابة العامة للمهن التعليمية عن المبالغ المنصرفة للمعاشات خلال الفترة من عام 2014 حتى دفعة يناير 2024، أن مبالغ المعاشات المنصرفة للمعلمين في عام 2014 حوالي 371 مليونا و670 ألف جنيه.

وشهدت المعاشات ارتفاع تدريجي في القيمة المالية لكل دفعة نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، حتى وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف و839 جنيها، قيمة الدفعات الثلاث خلال عام 2023.

وتشير الأرقام المقدمة في التقرير إلى النمو المستمر في مبالغ المعاشات المنصرفة خلال الفترة المذكورة، وتعكس هذه الزيادة حجم الجهود المستمرة التي تبذلها النقابة، للوفاء بإلتزاماتها في تلبية احتياجات المعلمين المحالين للتقاعد.

وأشار التقرير إلى وجود تحديات مالية في على مدار الأعوام العشرة السابقة، إذ تعاني النقابة من عجز مالي في تدبير دفعات المعاشات الخاصة بالمعلمين الذين يزيد عددهم عن 550 ألف معلم بالمعاش، ومع ذلك تعمل النقابة جاهدة لتوفير الأموال اللازمة وضمان استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم، بل والسعي لتحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بملف معاشات المعلمين.