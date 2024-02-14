تفاصيل ربط دمياط وبورسعيد والإسكندرية بقطار كهربائي.. «النقل»: بطول 250 كيلومترا

كشفت وزارة النقل، تفاصيل مشروعات قطاع السكك الحديدية في محافظة دمياط، موضحاً أنه يُجرى تنفيذ مشروع تطوير وازدواج وكهربة إشارات خط «طنطا - المنصورة - دمياط» والذي سيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات، بالإضافة إلى زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتحقيق عوائد مادية لهيئة السكك الحديدية والمناطق الزراعية والصناعية وخدمة حركة التجارة.

الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع

وأوضحت في تقرير لها، أنه ضمن المشروعات مشروع الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يصل بين محافظة بورسعيد شرقًا حتى أبوقير غربًا بطول 250 كيلومترا لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع والربط بين المواني؛ إذ يمر الخط بمحافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة ويربط المحافظة بكل من بورسعيد والإسكندرية، ومن المخطط تنفيذ هذا الخط بالتعاون مع القطاع الخاص.

طول شبكة القطار الكهربائي السريع

وأشارت وزارة النقل إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع يبلغ طولها 2250 كيلومترا، وجار العمل في الثلاثة خطوط الأولى بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بمحافظة دمياط بالجهد المبذول من جانب وزارة النقل لخدمة المواطنين.