«التنوع الثقافي والعيش المشترك» في ملتقى الهناجر غدا

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان «التنوع الثقافي والعيش المشترك» في السادسة من مساء غد الخميس بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

المشاركون في ملتقى الهناجر

ضيوف الملتقى الدكتور أنور مغيث أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان ورئيس المركز القومي للترجمة السابق، سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، الدكتورة سهير قنديل عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إيمان ممدوح فرنسيس مدير برامج الحوار المحلي بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة كنوز بقيادة الفنان محمود درويش.