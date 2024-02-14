القبض على عاطل بتهمة نشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادى محدد.

جرى ضبط صاحب الحساب المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة قنا وسبق اتهامه في 6 قضايا ومحكوم عليه في 5 قضايا أخرى)، ولم يستدل على حيازته لثمة كميات من السكر أو أية مواد تموينية، وبمناقشته قرر قيامه بنشر إعلان وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.