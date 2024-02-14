رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على عاطل بتهمة نشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر

كتب:

محمد بركات
03:31 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
أطنان سكر - صورة أرشيفية

أطنان سكر - صورة أرشيفية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادى محدد.

جرى ضبط صاحب الحساب المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة قنا وسبق اتهامه في 6 قضايا ومحكوم عليه في 5 قضايا أخرى)، ولم يستدل على حيازته لثمة كميات من السكر أو أية مواد تموينية، وبمناقشته قرر قيامه بنشر إعلان وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

اقرأ المزيد:

مصادرة 9.5 طن سكر في حملات تموينية بمحافظة الدقهلية

محافظ الجيزة: ضخ 15 ألف طن سكر إضافي بالمنافذ والسلاسل التجارية

ضبط سيارة نقل محملة بـ5 أطنان سكر وأرز مجهول المصدر في قنا

ضبط 300 كيلوجرام سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية
بقلم محمد بركات