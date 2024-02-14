ناقد فني: نجاح «حالة خاصة» فاق كل التوقعات (فيديو)

قال الناقد الفني محمد عبدالرحمن، إن مسلسل «حالة خاصة» حقق نجاحًا وإقبالًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، مشيرًا إلى أنه في العادة المسلسلات التي تكون قائمة على أبطال شباب تستغرق بعض الوقت حتى تصل إلى الجمهور، ومن الممكن أن يشاهده الناس بعد نهايته، ولكن مسلسل «حالة خاصة» حقق مشاهدات كبيرة.

وأضاف خلال لقائه على قناة «DMC»، قائلًا: «الناس كانت بتتفرج عليه أول بأول، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، الجمهور بيحب يعلق على المسلسلات بشكل تفصيلي، الجمهور كان موجود بشكل كبير، وفيه عدة أسباب توفرت لذلك، منها أنه موضوع جديد أن البطل يكون مصابًا بالتوحد، ودي حاجة مابتحصلش كتير».

وتابع: «هناك مسلسل أنتجته المتحدة من قبل بطولة مايان السيد، ضمن حلقات «إلا أنا» والبطلة كان عندها توحد، لكن البطلة في المسلسل التاني كانت عايزة تمثل ولسه طالبة في الجامعة، لكن هذه المرة البطل يتحدى، ويريد أن يصبح محامٍ، ولديه قصة مختلفة، وهذا الموضوع من الموضوعات التي تلفت الانتباه».

وأكمل: «طه دسوقي عامل أرضية كبيرة عند الجمهور في وقت قصير، ومشواره الفني نحو 3 أو 4 سنوات فقط، لكنه قدر يشيل مسؤولية مسلسل، والتناغم بينه وبين غادة عادل وباقي الأبطال في العمل، المسلسل قدم أكثر من وجه جديد، مثل هاجر السراج ووئام مجدي وغيرهم، يضاف إلى ذلك وجود مخرج جديد، هو عبدالعزيز النجار، كما أنه سيناريست».