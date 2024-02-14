حركة محليات محدودة بمركزي تلا وسرس الليان في المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قراراً رقم 169 لسنة 2024 بإجراء حركة محليات في مراكز محدودة، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بالجهاز التنفيذي للمحافظة والدفع بكوادر جديدة قادرة على الارتقاء بمنظومة العمل، وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات.

تغير في تلا وسرس الليان

وكلف محافظ المنوفية، وفيق حسن عبد السلام مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، كما تضمن القرار تكليف فريد محمد دراز نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع رئيسا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

نقل رؤساء ونواب لديوان المحافظة

كما شمل القرار نقل سالم الجندي نائب رئيس مدينة سرس الليان للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وكذا نقل رؤساء الوحدات المحلية لمدن تلا وسرس الليان لديوان عام محافظة المنوفية.