الفنان الفلسطيني علاء قدوحة.. شهيد بدرجة إعلامي ومذيع ساخر

حالة من الحزن عمت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خبر استشهاد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة، الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهاته الساخرة، التي كان يسخر فيها من جيش الاحتلال، ويؤدي شخصية «الجنرال موشيه».

الفنان الفلسطيني علاء قدوحة استشهد هو وعائلته

لقى الفنان الفلسطيني علاء قدوحة حتفه هو وأسرته المكونة من 4 أفراد، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بعدما قصف جيش الاحتلال منزل قدوحة، بمخيم النصيرات وسط غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قدوحة الذي يمارس العمل الصحفي والإعلامي، نال شهرة واسعة بعد ظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يؤدي بسخرية شخصية الجنرال الإسرائيلي موشيه، ويرتدي زي جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويسخر منه في عام 2023.

الفنان الفلسطيني علاء قدوحة ممثل ساخر وله فيديوهات ساخرة

الفنان الفلسطيني علاء قدوحة، ممثل فلسطيني ساخر، تعود أصوله إلى مدينة يافا الفلسطينية المحتلة، وله صفحة على فيسبوك، يعرف نفسه فيها باعتباره «فنان شامل ومقدم برامج سياسية ساخرة».

كما أن الفنان الفلسطيني علاء قدوحة له تجارب فنية سابقة، حيث شارك في مسلسل «قبضة الأحرار» الفلسطيني، الذي يعكس سلسلة صمود الشعب الفلسطيني أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة في مايو 1948.

وتستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، التي تسببت حتى الآن، في استشهاد قرابة 29 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 70 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت الأنقاض، في حصيلة غير نهائية حتى الآن.